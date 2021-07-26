Sultanlar ezdi geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek muhteşem bir başlangıca imza attı. A Milliler mücadeleye Cansu Özbay, Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem (Kaptan), Zehra Güneş ve Ebrar Kararkurt'la başlarken son olimpiyat şampiyonu Çin ise Yuan XY, Zhu T, Gong, Zhang, Ding, Yan N ve Wang'la mücadeleye başladı. İlk set çekişmeli geçerken, A Milli Takımı 25-21 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.

SON İKİ SET 25-14 SONA ERDİ

Ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de yine aynı skorla 25-14 kazanarak müthiş bir zafere imza attı. Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi. A Milli Takım, B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile birlikte gruptan çıkma mücadelesi veriyor. Gruptaki diğer maçlarda ABD, Arjantin'i, İtalya ise Rusya'yı aynı skorla 3-0 mağlup etti.



ERDOĞAN: ÇOK DUYGULANDIRDINIZ

Başkan Recep Erdoğan, müthiş zafer sonrası kaptan Eda Erdem Dündar'ı telefonla arayıp tebrik etti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, oyunlar için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve milli sporcuların müsabakalarını takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla kaptan Eda Erdem Dündar ile görüştü. Erdoğan, "Çok duygulandırdınız. Gözlerimizi yaşarttınız. İlk setten itibaren izledim. Bütün kızlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Salı günü inşallah İtal

ya müsabakasını da izleyeceğim." dedi.



BİZİMKİLER NE YAPTI?

■ Artistik cimnastikte mücadele eden İzmirli milli sporcu Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. ■ Ömer Akgün, atıcılıkta madalya şansını yakalayıp da bu sevinci yaşayamayan sporcular arasında yer aldı. 10 metre havalı tüfekte finale yükselme başarısı gösteren Ömer Akgün, final mücadelesinde ise 4.'lükte kaldı. ■ Tokyo 2020'de mücadele eden eskrimci İrem Karamete, bireysel flöre kategorisinde ABD'li Nicole Ross'a 15-5 mağlup olarak elendi. ■ Yüzmede 200 metre serbest seçme yarışlarında 34. sırada kalan Baturalp Ünlü de oyunlara veda eden sporcular arasında yer aldı. 400 metre serbest stil yarışlarında 16. olan Beril Böcekler de elenmekten kurtulamadı. ■ Merve Tuncel, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 400 metre serbest stil yarışlarında 4.11.06 ile 19. oldu. ■ Halterde final mücadelesinde başarılı olamayan Muhammed Furkan Özbek de madalya alamadan oyunlara veda etti. ■ Türkiye'yi yelkende temsil eden Ecem Güzel, laser radial sınıfında 12. olurken, Dilara Uralp rüzgar sörfü RS:X'de 21. ve Onur Cavit Biriz erkeklerin aynı kategorisinde 19. sırada kaldı.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Filenin Sultanları'nın Çin galibiyeti sosyal medyada da gündem oldu. Twitter'da Trend Topic olan Sultanlar'ın başarısı ile ilgili bazı yorumlar şöyle:

"TEBRİKLER kızlar. Harikasınız."

"ÇİN seddine karşı Türk duvarı."

"TEBRİKLER Filenin Sultanları. Kazanma hırsınız Çin Seddi'ni bile yıktı."

"ÇOK güzel başladınız."

"TÜRKİYE sizinle gurur duyuyor.