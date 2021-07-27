Burçak’tan çifte kupa

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin 18 yaşındaki milli cimnastikçi öğrencisi Burçak Şenman, Fransa'nın ev sahipliğinde online düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası'nda çifte kupa kazandı. Çeşitli ülkelerden şampiyonaya katılan 25 rakibini geride bırakan Burçak, büyükler kategorisinde hem labut hem top kullanarak gerçekleştirdiği başarılı performansla iki farklı alanda da birinciliğe uzandı.

BÜYÜK BİR BEĞENİ TOPLADI

Çevrimiçi düzenlenen şampiyonaya Halkapınar Spor Salonu'ndan canlı bağlanarak katılan İzmirli sporcu, kendine özgü figürleriyle büyük beğeni toplayıp kariyerindeki madalya ve kupa sayısını da 50'ye ulaştırdı. İEÜ Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi Burçak Şenman, cimnastiğe henüz 3 yaşındayken Manisa'da başladı. Düzenli olarak spor salonuna giderek kreş çağında çalışmalara katılan genç sporcu, cimnastiğe daha da bağlandı. Ailesinin İzmir'e taşınmasıyla birlikte 7 yaşından itibaren çalışmalarını burada devam ettiren Burçak, başarı basamaklarını hızla çıktı. 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda birincilik elde eden Şenman, 2019'da da bireysel olarak Türkiye birinciliğine ulaştı. Hem ritmik hem de aerobik cimnastikte farkını ortaya koyan sporcu, Bakü'de birincilik kürsüsünde yer aldı.



DEPREME RAĞMEN SPORDAN KOPMADI

Geçen yıl 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem faciasında depremin en çok vurduğu ilçelerden Bornova'daki evlerinin ağır hasar alması sonucu ailesiyle birlikte taşındığı Güzelbahçe'de çalışmalarını sürdüren Burçak, spordan kopmadı. Burçak, "Online gerçekleşen birçok yarışmada hareketlerinizi video ile kaydederek yarışmaya yolluyorsunuz. Fransa'daki turnuvada ise performansımı canlı sergiledim. Tek hakkım vardı. Çok başarılı oldum ve hedefime ulaştım. Odamın en güzel yerine kupalarımı yerleştireceğim" dedi.



CİMNASTİK HAYATIM OLDU

BURÇAK Şenman, "3 yaşında başladığım cimnastik, benim hayatımı şekillendirdi. Eğitimim, arkadaş çevrem, yaşam tarzım ve yeme alışkanlıklarım gibi birçok şey cimnastiğe bağlı olarak oluştu. Cimnastik benim hayatım, vazgeçilmez tutkum. Bu tutkumu, başarıyla devam ettirmek de bana tarifsiz derecede mutluluk veriyor" diye konuştu.