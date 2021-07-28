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Haberler Spor Badmintonda galibiyet geldi

Badmintonda galibiyet geldi

Badmintonda galibiyet geldi

28.7.2021

MİLLİ badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu ilk karşılaşmasında Mısır'dan Doha Hany'i baştan sona üstün bir oyununun ardından 21-5'lik iki setle 2-0 mağlup ederek olimpiyat oyunlarına galibiyetle başladı. Neslihan Yiğit, ikinci tur tekler grup maçına ise bugün saat 06.20'de çıkacak. Yiğit, "Altan madalya kazanmak istiyorum. Başaracağım" dedi.

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