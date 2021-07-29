Phelps’in rekorunu geçti ve altını kaptı

ERKEKLER 200 metre kelebekte Macar yüzücü Milak, Michael Phelps'e ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 200 metre kelebek stilde 21 yaşındaki Milak, altın madalyaya 1.51.25'lik derecesiyle ulaştı. Eski rekor 2008 Pekin'de 1.52.03'lük derecesiyle Birleşik Amerikalı efsane yüzücü Michael Phelps'e aitti. Macar sporcu aynı zamanda bu stilde, 2019'dan bu yana 1.50.73'lük zamanıyla dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.