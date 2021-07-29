TFF ibra edildi

Gündemin sonuna eklenen "TFF Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun atama değil seçimle göreve gelmesine olanak tanıyan statü değişikliği" önergesi 3'te 2 çoğunluk sağlanarak kabul edildi. TFF Başkanı Özdemir, yayıncı kuruluş hakkında da açılmalarda bulundu. Özdemir, "Yayıncı kuruluş ile yaptığımız mücadeleyi kendi işim için yapmadım. Verdiğimiz mesai, çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam" dedi.

YAYINCI KURULUŞ PROBLEMİ

ÖZDEMİR, "Pandemi iki yıl sürdü. Türkiye'deki döviz olayları yaşanıyor. Ayrıca ana sözleşmede herhangi bir durumda uyarlama yapılacak maddesi var. İki yılda aldığımız para 5 milyar+KDV. Sayın Ali Koç diyor ki; yayıncı kuruluşla probleminiz var mı evet tabii ki var. 4 seneyi tamamladık. Ben bu ihaleyi yapmadım, ihale komisyonunda da yoktum. Büyük sıkıntı çekiyoruz Sayın Ali Koç" şeklinde konuştu.