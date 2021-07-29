  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor TFF ibra edildi

TFF ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda, Başkan Nihat Özdemir ve yönetimi, oy birliği ile ibra edildi. Genel kurulda özellikle 16. madde üzerinde tartışmalar yaşandı.

TFF ibra edildi

29.7.2021

Gündemin sonuna eklenen "TFF Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun atama değil seçimle göreve gelmesine olanak tanıyan statü değişikliği" önergesi 3'te 2 çoğunluk sağlanarak kabul edildi. TFF Başkanı Özdemir, yayıncı kuruluş hakkında da açılmalarda bulundu. Özdemir, "Yayıncı kuruluş ile yaptığımız mücadeleyi kendi işim için yapmadım. Verdiğimiz mesai, çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam" dedi.

YAYINCI KURULUŞ PROBLEMİ
ÖZDEMİR, "Pandemi iki yıl sürdü. Türkiye'deki döviz olayları yaşanıyor. Ayrıca ana sözleşmede herhangi bir durumda uyarlama yapılacak maddesi var. İki yılda aldığımız para 5 milyar+KDV. Sayın Ali Koç diyor ki; yayıncı kuruluşla probleminiz var mı evet tabii ki var. 4 seneyi tamamladık. Ben bu ihaleyi yapmadım, ihale komisyonunda da yoktum. Büyük sıkıntı çekiyoruz Sayın Ali Koç" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF ibra edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.