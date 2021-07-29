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Haberler Spor Yelkende çok iyi gidiyoruz

Yelkende çok iyi gidiyoruz

Yelkende çok iyi gidiyoruz

29.7.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde 7 Türk yelkenci yarıştı. Finn kategorisinde oyunlara iyi başlayan Alican Kaynar, iki yarışta 8 net puanla sınıfındaki liderliğini sürdürdü. 470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise ilk iki yarış sonunda 19 sporcu arasında günü 13. sırada bitirdi. Aynı kategoride mücadele eden Beste Kaynakçı- Okyanus Arıkan ise iki yarışın ardından günü 20. sırada tamamladı. Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde ise dün yapılan yarışla 9 etap tamamlandı. Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden Onur Cavit Biriz 21. ve Dilara Uralp 23. sırada yer alıp mücadeyi sürdürdü.

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