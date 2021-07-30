Mete Gazoz teklerde son 16 turuna kaldı

Milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı. Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0 mağlup etti. İkinci turda dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci ve üçüncü seti 2-0 alan Mete Gazoz, 5-1 öne geçti. Sonraki setlerde rüzgar etkisini artırınca milli sporcu kısa süreliğine istediği atışları yapamadı. Dördüncü seti 2-0 kaybeden Mete, 5. seti 2-0 almasını bildi ve müsabakayı 7-3 kazandı. Mete Gazoz, son 16 turunda yarın TSİ 04.22'de Avustralyalı sporcu Taylor Worth ile karşılaşacak.