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Haberler Spor Mete Gazoz teklerde son 16 turuna kaldı

Mete Gazoz teklerde son 16 turuna kaldı

Mete Gazoz teklerde son 16 turuna kaldı

30.7.2021

Milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı. Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0 mağlup etti. İkinci turda dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci ve üçüncü seti 2-0 alan Mete Gazoz, 5-1 öne geçti. Sonraki setlerde rüzgar etkisini artırınca milli sporcu kısa süreliğine istediği atışları yapamadı. Dördüncü seti 2-0 kaybeden Mete, 5. seti 2-0 almasını bildi ve müsabakayı 7-3 kazandı. Mete Gazoz, son 16 turunda yarın TSİ 04.22'de Avustralyalı sporcu Taylor Worth ile karşılaşacak.

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