Bayram Malkan hakem kurbanı

BOKSTA erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, çeyrek finalde elendi. Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Bayram, Azerbaycan'dan Berto Loren Alfonso Dominguez'le karşılaştı. Bayram Malkan, ilk rauntta rakibine üstünlük kurdu ve 5 hakemin 3'ünden rakibine göre daha fazla puan almayı başardı. İkinci rauntta Azerbaycanlı sporcu, ikinci raundu tüm hakemlerin tam puanını alarak kazandı. Son raundu da kazanan Dominguez, karşılaşmayı galip bitirerek yarı finale yükseldi. Bayram, hakemlerin çok kötü maç yönettiğini söyledi.

METE GAZOZ SAHNEDE

MİLLİ okçu Mete Gazoz, son 16 turunda bugün TSİ 04.22'de Avustralyalı Taylor Worth ile karşılaşacak. Mete Gazoz, olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci ve üçüncü seti 2-0 alan Mete Gazoz, 5-1 öne geçti. Sonraki setlerde rüzgar etkisini artırınca milli sporcu kısa süreliğine istediği atışları yapamadı. Dördüncü seti 2-0 kaybeden Mete Gazoz, 5. seti 2-0 almasını bildi ve müsabakayı 7-3 kazandı. Mete Gazoz, başarıya ulaşacağını söyledi.

BRAVO YASEMİN CAN

KADINLAR 5000 metre elemelerinde yarışan milli atlet Yasemin Can, finale kaldı. Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen 5000 metre eleme yarışlarında ilk seride piste çıkan Yasemin Can, çok uzun süre yarışı ilk sırada götürdü. Son tura girildiğinde rakiplerinin atağına karşılık veremeyen milli atlet, arka sıralara geriledi. Mücadeleyi bırakmayan Yasemin Can, 14.50.92'lik derecesiyle 6. oldu. İlk 5 içinde yer alamayan Yasemin, adını doğrudan finale yazdıramadı ve ikinci serinin sonucunu beklemeye başladı. Diğer serinin koşulmasıyla doğrudan finale çıkan diğer 5 atlet de belirlendi. Son final biletleri de iki seride ilk 5'e giremeyen en hızlı atletler arasından seçildi.

HARİKASIN CAPELLO

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli atlet Yasmani Capello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde yarı finale çıktı. Olimpiyat Stadı'nda atletizm yarışlarının ilk gününde piste çıkan ilk Türk sporcu olan Yasmani Capello, serisini 49 saniyelik derecesiyle ikinci sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı. Yasmani Capello, yarı final müsabakasına yarın çıkacak.