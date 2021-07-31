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Haberler Spor Faslı stoper Medhi Benatia Karagümrük’te

Faslı stoper Medhi Benatia Karagümrük’te

Faslı stoper Medhi Benatia Karagümrük’te

31.7.2021

KARAGÜMRÜK, Katar ekibi Al Duhail ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoper Medhi Benatia'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Faslı oyuncu kariyerinde daha önce Bayern Münih, Juventus ve Roma formaları giymişti. İstanbul ekibi Nijeryalı Ahmed Musa'yı da almıştı
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