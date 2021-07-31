Faslı stoper Medhi Benatia Karagümrük’te

KARAGÜMRÜK, Katar ekibi Al Duhail ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoper Medhi Benatia'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Faslı oyuncu kariyerinde daha önce Bayern Münih, Juventus ve Roma formaları giymişti. İstanbul ekibi Nijeryalı Ahmed Musa'yı da almıştı
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