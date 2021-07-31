Soma’ya siyasiler destek veriyor

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup antrenmanı ziyaret etti. Milletvekili Özkan, oyuncular ve teknik heyete başarı diledi. Özkan, "Somaspor'un başarılı olması için elimizden geleni yapacağız" dedi. Somaspor, yeni sezon öncesinde 3. hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile İzmir Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynadı. Siyah-beyazlılar, güçlü rakibine 3-2 mağlup oldu. Somaspor'un gollerini Enes Bakal ve penaltıdan Melih Şencan kaydetti. Manisa temsilcisi, ilk iki maçta Menemenspor'a 1-0 yenilip, Altınordu'yu 2-1 mağlup etmişti.

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