Bal-Kes’te çifte imza

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transferde iki oyuncusuyla yeniden anlaşma sağladı. Kaptan kaleci Atilla Özmen, stoper ve sol bek oyuncusu Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Birol Parlak, Cumali Bişi ve Sedat Dursun ile sözleşme imzalayan, Erdem Gökçe'yi profesyonel yapan Bal-Kes, Sloven Milli forvet Roman Bezjak ve stoper Oğuzhan Çapar'la da nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre "Oyuncularımız stoper Oğuzhan Çapar ve Sloven forvet Roman Bezjak ile birer yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi. İki futbolcu, kulüp başkanı Özgür Yılmaz ile bir araya gelerek kendilerini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmelere imza attı.
TOPLAM 9 OYUNCUYLA ANLAŞILDI
BALIKESİRSPOR, bu imzalarla iç transferde anlaşma sağlanan oyuncu sayısı 9'a çıktı. Bezjak, devre arasında geldiği Bal-Kes'te 11 mücadeleye çıktı, 1 asist yaptı. Yine devre arasında Kayserispor'dan gelen 25 yaşındaki Oğuzhan 12 karşılaşmada oynadı, 1 gol kaydetti, 1 de asit yaptı.
SERVET SARUN
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