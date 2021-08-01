Horoz’da iki senaryo

Denizlispor'da haftalardır süren başkanlık krizinde olasılıklar dahilinde başkanlık için iki senaryo gündeme geldi. 3 Ağustos'taki kongrede adaylık için eski yöneticilerden iş insanı Yavuz Cinkaya'nın ismi geçmeye başladı. İl protokolünün Yavuz Cinkaya ile başkanlık konusunda görüştüğü ve 3 Ağustos tarihinde yapılacak olan genel kurulda aday olacağı iddia edildi.

MUSTAFA ÜSTEK'TEN 2 MİLYON TL

DAHA önce aday olacağını ama borçlar nedeniyle adaylıktan vazgeçtiğini belirten konusu. İddiaya göre 10 milyon lira nakit isteyen Cinkaya'nın bu isteği yerine getirildiği zaman yönetim listesi oluşturacağı öne sürüldü. Kulüp eski başkanı Mustafa Üstek, oğlu Muhammet Üstek'in Yavuz Cinkkaya'nın yönetime girmesine izin verdiği ve 2 milyon lira nakit desteği sağlayacağını açıkladığı öğrenildi. 10 milyon TL desteğin gelmemesi halinde son hamle olarak Mustafa Üstek'in dümene kendi geçeceği konuşuluyor.

SEBAHATTİN ALP