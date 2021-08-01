  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kızılcabölük’ten iki transfer daha

Kızılcabölük’ten iki transfer daha

Kızılcabölük’ten iki transfer daha

1.8.2021

3. Lig 2. Grup ekibi Kızılcabölükspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mekik, Manisa Futbol Kulübü'nden genç forvet oyuncusu Mehmet Berke Yanmaz'ın ardından geçen sezon Payasspor forması giyen sol bek Vedat Saygı ile Çengelköyspor'dan sağ bek Tevfik Şanver'le sözleşme imzaladı. Daha önce Tekirdağspor, Tokatspor, Konya Anadolu Selçuk, Osmaniyespor ve Payasspor formalarını terleten Vedat, kariyerinde 84 maçta forma giyerken 6 gol attı, 19 asist yaptı. Trabzonspor altyapısında futbola başlayan, 1461 Trabzon, Tuzlaspor, Bayburt İl Özel İdare, 24Erzincan, Payasspor, Osmaniye, Çengelköy formalarını giydi, futbol yaşamında 170 maça çıktı, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kızılcabölük’ten iki transfer daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.