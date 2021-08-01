Kızılcabölük’ten iki transfer daha

3. Lig 2. Grup ekibi Kızılcabölükspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mekik, Manisa Futbol Kulübü'nden genç forvet oyuncusu Mehmet Berke Yanmaz'ın ardından geçen sezon Payasspor forması giyen sol bek Vedat Saygı ile Çengelköyspor'dan sağ bek Tevfik Şanver'le sözleşme imzaladı. Daha önce Tekirdağspor, Tokatspor, Konya Anadolu Selçuk, Osmaniyespor ve Payasspor formalarını terleten Vedat, kariyerinde 84 maçta forma giyerken 6 gol attı, 19 asist yaptı. Trabzonspor altyapısında futbola başlayan, 1461 Trabzon, Tuzlaspor, Bayburt İl Özel İdare, 24Erzincan, Payasspor, Osmaniye, Çengelköy formalarını giydi, futbol yaşamında 170 maça çıktı, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

SEBAHATTİN ALP