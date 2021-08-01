Tarihi başarı

Oyunlarda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu. İkinci kez olimpiyatlara katılan milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel branşında Tokyo macerasına 1. turda Lüksemburg'dan Jeff Henckels'i 6-0 yenerek başladı. 2. tur mücadelesinde ise Avustralya'dan Ryan Tyack'i 7-3 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda Avustralya'dan Taylor Worth'u da 7-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkan Mete Gazoz, dünya 1 numarası Brandy Ellison ile eşleşti. Olimpiyat 3.'sü Dünya şampiyonu ABD'li Brandy Ellison'u çok çekişmeli geçen atışlar sonunda 7-3 yenen Mete, adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Mete Gazoz, olimpiyatlarda 5. kez mücadele eden 2012 Londra'da gümüş madalya kazanan 37 yaşındaki Japon Takaharu Furukawa'yla karşılaştı.

METE GAZOZ BEŞİNCİ SETTE İŞİ BİTİRDİ

Ancak Mete final setini 3 tam puanla (30) 30-29 alarak okçuluk branşında olimpiyat tarihimizde adını finale yazdıran ilk sporcu oldu. Finalde İtalyan Mauro Nespoli karşısında 5. seti 29-26 alan Gazoz, maçı da 6-4 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.



MADALYA GETİREN 7. BRANŞ OKÇULUK

OKÇULUK, Türkiye'ye olimpiyat oyunlarında madalya getiren 7. branş oldu. Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94'e, madalya

getiren branş sayısı da 7'ye yükseldi.



GAZOZ: SÖZ VERMİSTİM

TOKYO Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz gururlu olduğunu söyledi. Gazoz, "Sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin, yaptığım fedakarlıkların karşılığını aldığım ve en önemlisi bana inanan ve güvenen sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum. Emeklerimin karşılığını aldım. Henüz 3 yaşındayken çıktığım bir yolculukta zirveye ulaştım" dedi.



ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta ilk madalyayı getiren Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti. Olimpiyat oyunlarını yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli okçu ile görüştü. Mete Gazoz'u tebrik eden Erdoğan, "Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk milletinin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son oku atmanı izledim. Tebrik ediyorum" diye konuştu.



GAZOZ'UN ADI OKÇULUK MERKEZİNE VERİLECEK

Altın madalya kazanan Mete Gazoz'un adı, Ankara Altındağ'da okçuluk merkezine verilecek. Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, milli okçu Mete Gazoz'un, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirerek büyük gurur yaşattığı belirtildi. Belediye Başkanı Asım Balcı, "Ülkemize yaşattığı gurur tarif edilemez. İsmini vereceğiz. Burada nice Mete Gazozlar yetişmesi için çalışacağız" dedi.

İKİNCİ ZAFER VOLEYBOLDAN



A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 4. maçında Arjantin'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

İkinci zafer voleyboldanA Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maça servis hatalarıyla başlayan milliler daha sonra kendine geldi. Sultanlar, Eda ve Zehra ile sayılar bularak seti 25-23 kazandı. Zehra ve Ebrar'ı çaprazda iyi kullanan Türkiye, ikinci seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti. A Milli Takım, 3. sette 15-14 geriye düştükten sonra çaprazda Eda ile sayı bulmaya başladı ve seti 25-18, maçı da 3-0 kazandı. Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012'de mücadele eden Türkiye, Arjantin'i mağlup ederek tarihinde ilk kez oyunlarda çeyrek finale çıktı. A Milli Takım, grubundaki son maçını yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.



GÜRESTE HEYECAN BUGÜN BASLIYOR

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları bugün başla-yacak. Mücadelelerin ilk günün-de grekoromen stilde erkekler 60, 130 ve serbest stilde kadınlar 76 kiloda sabah seansın-da son 16 turu ve çey-rek final müsabakala-rı yapılacak. Makuhari Messe'deki müsabakalar TSİ 05.00'te başlayacak. Oyunlarda milli güreşçi-lerden Rıza Kayaalp 130 kiloda, Manisalı Kerem Kamal 60 kiloda Balıkesirli Yasemin Adar da 76 kiloda müsa-bakalarını yapacak. Milli sporcular akşam seansındaki yarı final müsa-bakaları için ilk turdaki rakiplerini mağlup etmeye çalışacak.



SIRIKLA ATLAMADA ERSU SASMA FİNALE KALDI

Milli atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu. Ersu, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi. Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.



SIRIKTA TARİHE GEÇTİ

22 yaşındaki Ersu Şaşma, Londra 1948'de Ruhi Sarıalp ve Londra 2012'de Burcu Ayhan'dan sonra atlamalar yarışlarında olimpiyat finaline kalan 3. sporcumuz olurken, sırıkla atlamada bunu başaran ilk isim oldu. Ersu Şaşma, "Çok gururluyum. Ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. Olimpiyatlara çok iyi hazırlanmıştım. Şimdi karşılığını almaya başladım" dedi.



ALİ HARVEY 100 METREDE 6. OLDU

Erkekler 100 metre seçmelerinde yarışan milli atlet Jak Ali Harvey, yarı finale kalma başarısı gösteremedi. Jak Ali Harvey, 10.25'lik derecesiyle 6. oldu ve yarı final şansı yakalayamadı. Bu arada Nijeryalı atlet Divine Oduduru hatalı çıkış yaptığı gerekçesiyle yarıştan diskalifiye edildi. 100 metre seçmelerinde yarışan milli atlet Emre Zafer Barnes yarı finale kalamadı. Yarışta 7. olan Emre Zafer Barnes, 10.47'lik derecesiyle 7. sırada kaldı ve yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.



YELKENDE KAYNAR 8. SIRADA YER ALDI



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde Alican Kaynar, yelkende erkekler finn sınıfında günü 8. sırada tamamlamayı başardı. Alican Kaynar, yedinci yarışını 7. sırada tamamlarken, sekizinci yarışını ise tamamlayamadı. Milli yelkenci, genel sıralamada ise 8. sırada yer aldı.