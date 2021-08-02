Rıza Kayaalp final şansını yitirdi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenilerek final şansını yitirdi. Kayaalp, ilk tur mücadelesinde Litvanya'dan Knystautas'ı 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Alman Popp'u 6-2 yenen 2 olimpiyat madalyalı milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, adını yarı finale yazdırdı. Kayaalp, yarı finalde ise olimpiyatlarda hiç yenemediği Kübalı Mijain Lopez ile karşılaştı. Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, rakibinin savunması karşısında zorlandı. İlk devreyi 1-0 geride geçen milli güreşçi, ikinci devrede de bir sayı verdi ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

BRONZ ALMAK İSTİYOR

Güreşçimiz Rıza Kayaalp, bugün bronz madalya için güreşecek. Milli sporcumuz, Mijain Lopez Nunez'e daha önce de olimpiyatlarda Rio 2016 finalinde, Londra 2012'de yarı finalde ve Özbekistan'da düzenlenen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mağlup olmuştu.