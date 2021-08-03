Ergin: Hepimiz çok gururlu ve mutluyuz

Mete Gazoz'un antrenörü Göktuğ Ergin de İzmir'e geldi. Çok mutlu olduklarını belirten Ergin, "Mete'nin madalya kazandığı o anları hatırlayamıyorum. Hatta ertesi sabah kalktığımda rüya mıydı, gerçek miydi, bu anları yaşadık mı bilmiyorum. Çünkü 100 yıldır beklediğimiz bir andı. Türk okçuluğu bu zamana kadar 3 kez 4. oldu" dedi.

TOKYO'DA SAVAŞMASINI BİLDİK

Sporcularının ilk yarışların ardından çok çabuk bir şekilde geri dönmeyi başardığını belirten antrenör Göktuğ Ergin, "Psikolojilerini toparlayıp, savaşmaya başladılar. Sonucunda altın madalyaya ulaştık. Artık okçuluğa karşı ülkemizde bir ilgi oluşacaktır. Bu ilgiyi doğru yönlendirmek, niteliği artırmak gerekiyor" diye konuştu.



DAHA FAZLA ÇALIŞACAK

Antenör Göktuğ Ergin, Mete Gazoz'un da çok mutlu olduğunu belirtti. Ergin, "Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyebilirim. Buralara nasıl geldiğinin farkında. Çok emek verdi ve başarılı oldu. Daha çok çalışacak" dedi.