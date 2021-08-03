Harikasınız Sultanlar

Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi. Gruptan çeyrek finale çıkmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle B Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Rusya, Goncharova ve Stratseva'yla sayılar bularak ilk seti 25-21 kazandı. Sultanlar, ikinci sette Tuğba'nın etkili servisleriyle seti 25-23 alarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Meryem Boz'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, seti 25-23 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü setin başından itibaren iyi servis atan Rusya, rahat bir oyun çıkardığı seti 25-15 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Beşinci ve son sete iyi başlayan Türkiye oldu. Saha değişimine 8-3 önde giden ay-yıldızlı ekip, seti 15-10, karşılaşmayı da 3-2 kazandı. Sultanlar, çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşacak.

4 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

03.00 Güney Kore-Türkiye

07.00 Dominik Cum.-ABD

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya