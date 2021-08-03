Milli atıcı Varlık elendi

25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde mücadele eden milli atıcı Özgür Varlık, elemeleri geçemedi. Elemelerin ilk ayağında 281 puan toplayan milli atıcı, ikinci ayak atışlarında 274 puan alabildi. Bu derecesiyle ilk 6'ya giremeyen Varlık, Tokyo'ya veda etti. Toplamda 555 puana ulaşan Özgür Varlık, 26 sporcu arasında 24. oldu. Atıcılık 10 metre havalı tüfek kategorisinde daha önce olimpiyat 4'üncüsü olan Ömer Akgün, 50 metre tüfek 3 pozisyon elemelerinde 1147 puan toplayarak finale kalamadı.