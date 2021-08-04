Kasaba’ya gurbetçi savunmacı

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, geçtiğimiz sezonu Almanya'nın Sonnenhof Grossaspach takımında geçiren başarılı defans oyuncusu 26 yaşındaki Özgür Özdemir ile sözleşme imzaladı. Alman ya'nın Sonnenhof Grossaspach takımından 2+1 yıllığına Kasaba'nın kadrosuna katılan Özgür Özdemir, Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Özgür Özdemir'in imza törenine, rinde sözleşmekulüp Başkanı Taner Kestaneci katıldı.



'ENERJİSİ ÇOK YÜKSEK'

Özgür, "Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah hem Turgutluspor camiasına hem de benim adıma hayırlı bir sezon olur" derken, Özgür Özdemir gibi başarılı bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten kulüp başkanı Taner Kestaneci ise şunları söyledi: "Özgür Özdemir tecrübeli bir oyuncu. Enerbaşkanı söylejisi çok yüksek. Heyecanını görebiliyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Özgür kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum."

■ İLKER UYAR