Kızılcabölükspor ligde ses getirecek

3. Lig 2. Grup'ta yer alan Kızılcabölükspor'da yeni sezon hazırlıkları yoğun tempoda sürerken, teknik direktör Hasan Şermet iddialı konuştu. Sarı-kırmızılı camiada 7 sezonunun geçtiğini vurgulayan Şermet, 3 senenin ardından tekrar Kızılcabölükspor'da olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi, "Tabi bildiğim bir camia. Emek verdiğimiz bir camia" dedi.



'GÜZEL İŞLERE DEVAM'

Şermet, şöyle devam etti: "Ayrıldık, dışarıları gördük. Orada nasıl oluyor nasıl gidiyor bunları gördük, yeni insanlar tanıdık. Kulüp yeni hocalarla çalıştı. Bence bu durum iki taraf için de iyi oldu. Şimdi tekrar birlikteyiz. İnşallah her şey güzel olur tabi. İyi şeyler yapma adına biz burada Çünkü bu güne kadar gittiğimiz her yerde daha fazla olumlu şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de ekibimle beraber, güzel işler yapmaya devam ederiz. Tek amacımız bu. Yeni sezonda göze hoş gelen, iyi futbol oynayan, oynarken zevk alan seyredenlere zevk veren bir takım oluşturmak istiyoruz. Hepimizin isteği bu. Tabi bunun ne kadarını yaparız. Bunun çalışmaları içerisinde olacağız."

■ SEBAHATTİN ALP