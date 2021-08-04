Muhteşem Ferhat!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İzmirli milli cimnastikçi Ferhat Arıcan tarihi başarı elde etti. Erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde 15.633 puan alan Ferhat Arıcan, bronz madalya kazanarak bir ilki başardı. Bu madalya, Türkiye'nin cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyası olarak da tarihe geçti. Sekiz sporcunun yarıştığı finali üçüncü olarak tamamlayan Ferhat Arıcan bronz madalya kazanırken, yarışmada Çinli sporcu Jingyuan Zou 16.233 puanla altın madalya, Alman cimnastikçi Lukas Dauser ise 15.700 puanla gümüş madalyayı elde etti. İkinci olimpiyatında madalyaya ulaşan 28 yaşındaki sporcu, "Boynumda olan madalya tüm Türkiye'nin madalyasıdır. Hedeflerim Tokyo'da bitmedi. Elde ettiğim derece sadece cimnastik tarihi değil, Türk spor tarihinin büyük başarısı oldu" dedi.





DAHA İYİ OLACAK

Cimnastikte madalya almaya devam edeceğini ifade eden Ferhat Arıcan şöyle devam etti: "Hedefler bitmez. Şimdi elde ettiğim başarımın keyfini çıkarmak istiyorum."



KASAPOĞLU: FERHAT ARICAN TARİH YAZDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ferhat Arıcan ile bir araya gelerek, başarısından dolayı Arıcan'ı tebrik etti. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tebrik ediyorum. Allah nice başarılar versin. Yolun açık olsun. Bu madalya altından daha değerli. Sen tarih yazdın, çığır açtın. Nice gençler senin yolunda yürüyecek. Türkiye spor tarihi için, olimpiyat tarihimiz için, her şey için başlangıç, bir destan. Hak ettin. Elinden geleni en güzel şekilde yaptın. Tüm Türkiye sana müteşekkir" dedi.



GÖZTEPE'DEN KUTLAMA

GÖZTEPE, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk madalyasını kazandıran sporcusu Ferhat Arıcan'ı yayınladığı mesajla tebrik etti. Sosyal medya hesaplarında Ferhat Arıcan için paylaşım yapan sarı-kırmızılı kulüp, "Tebrikler Ferhat! Seninle gurur duyuyoruz. Bizlere bu gururu yaşattığın için teşekkürler" mesajını paylaştı. Göztepeli taraflar da kulübün paylaştığı gönderiye kısa sürece binlerce etkileşim vererek, "Helal olsun sana", "Tebrikler", "Gururumuzsun Ferhat" şeklinde yorumlarda bulundu.