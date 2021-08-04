Yasemin Adar tarihe geçti

Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'ye altın madalyalar kazandıran milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyat oyunlarında 76 kiloda Kırgızistan'dan Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalya kazandı. Adar, Türkiye'ye kadın güreşinde ilk olimpiyat madalyasını getirerek tarihe geçti. Letonya'da 2016'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez altın madalya alan isim olan Yasemin Adar, Paris'te 2017'de de Dünya Şampiyonu olan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİK

Mutlu olduğunu ifade eden Yasemin, "Türk kadınının yapamayacağı bir şey yok. Gücümüzü gösterdik, gururluyum" dedi.

YENİ HEDEF ALTIN

Geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yasemin Adar, "Herkes güreşi bırakacak mıyım yoksa devam mı edeceğimle ilgili sorular soruyor. Ben 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da yer almak istiyorum. İnşallah oradaki hedefim altın madalya olur. Dünya sıralamasında ilk 3'e rahatlıkla girebilen bir sporcuyum. Benim yendiğim sporcular final yapıyor. Sadece bir rakibe karşı üstünlük sağlayamamıştım. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu da yenerim" diye konuştu.

RIZA KAYAALP MADALYAYI ÜÇLEDİ

Grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya alan Rıza Kayaalp, üç olimpiyat madalyalı Türk sporcular arasına girdi. 31 yaşındaki milli güreşçi, bu başarısıyla üçer olimpiyat altını bulunan efsane halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile Hamit Kaplan'ı madalya sayısı bakımından yakaladı. Rıza Kayaalp büyük bir başarı elde etti.