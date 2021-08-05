Horoz’da Uz dönemi

Denizlispor'da, kulübün yeni başkanı Mehmet Uz oldu. Horoz'un olağanüstü genel kurul toplantısına 739 delegeden 63'ü katıldı. Tek liste ile gidilen seçimde 35 kişi oy kullandı. Oyların tamamını alan eski yöneticilerden 43 yaşındaki Mehmet Uz, üç yıllığına yeşil-siyahlı kulübün yeni başkanı seçildi.

KAYYUM'DAN KURTULDU

Denizlispor, Süper Lig'den düştükten sonra 1.5 ayda yaptığı 4. kongrede başkanını nihayet seçti, kayyumdan kurtuldu. Kongre gecesi Yavuz Cinkaya'nın Ankara'daki siyasilerden 10 milyon desteği alamadığı için adaylıktan çekilmesiyle, kongre günü hareketli saatler yaşandı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurul geniş güvenlik önlemleri içersinde gerçekleştirildi. Üye olmayanlar salona alınmadı. Kentin önde gelenleri, eski yöneticilerden Hikmet Olgun'a teklif götürdü. Olgun kabul etmeyince ibre Mehmet Uz'a döndü. Divan başkanlığını Erdal Otçu'nun yaptığı olağanüstü genel kurula tek liste ile gidildi.

35 OYLA SEÇİLDİ

GİZLİ oy yapıldı. Sandıktan 35 oy çıkarken, zarflardan Mehmet Uz başkanlığındaki liste çıktı. Başkan Ali Çetin, Temmuz ayı sonu itibariyle Denizlispor'un 78 milyon TL borcu, kasasında 6 milyon TL nakit parasının olduğunu açıkladı.

■ SEBAHATTİN ALP