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Sultanlardan hüzünlü veda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında rakibi Güney Kore’ye yenilerek olimpiyatlardan elendi.

Sultanlardan hüzünlü veda

5.8.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. "Filenin Sultanları", Meryem Boz ve Zehra Güneş'in sayılarıyla ilk seti rahat bir oyunla 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Güney Kore, iyi servisler atarak seti 25-17 kazandı ve setlere 1-1'lik denge getirdi. Üçüncü setin sonunda 23-21 geriye düşen milliler, 24-24'te oyuna tekrar dengeyi getirdi. Ancak Sultanlar seti 28-26 kaybederek 2-1 geriye düştü. A Milliler, 4. seti 25-18 kazandı: 2-2. Yarı finale çıkacak takımı belirleyecek 5. ve son sette hücumda zorlanan milli takım, seti 15-13 maçı da 3-2 kaybederek elendi.

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