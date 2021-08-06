Akhisargücü’nde Ebru Pamuk tamam

TVF Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Akhisargücü Spor Kulübü, ikinci transferini yaptı. Antrenörlüğe Hüseyin Saniyar'ı getiren ve ilk hamlesini smaçör Gaye Bulut ile anlaşarak yapan mor-beyazlılar, orta oyuncu Ebru Pamuk'u transfer ederek gücüne güç kattı. Akhisargücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uz, yöneticiler İsmail Atar, Aydan Akkuş ve orta oyuncu Ebru Pamuk'un anne ile babasının katılımıyla gerçekleşen imza töreni sonrası konuşan Ebru, "Bu kadroyla gerçekten başarılı bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum" dedi. Uz ise, "Hedeflerimiz var. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu. Bursa BŞB altyapısında yetişen Ebru Pamuk sırasıyla Ahmet Erdem SK, Biga SK, İnegöl Belediyespor'da oynadı.

■ KENAN MOLLA