Denizli Büyükşehir atletizmde bir harika

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen U-18 Olimpik Deneme Yarışları'na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı madalyalara ambargo koydu. Denizlili sporculadan Mehmet Eren Karayaz yüksek atlamada birinciliği elde ederken, Ahmet Bayhan ise uzun atlamada üçüncü oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı'ndan Demir Özdemir yüksek atlama dalında Türkiye dördüncüsü olurken, cirit atma kategorisinde Kerem Özdemir de Türkiye dördüncülüğüne ulaştı. Mehmet Eren Karayaz, Ahmet Bayhan ve Demir Özdemir bu sonuçlarla Milli Takım kampına davet edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, müsabakalarda başarılı olan sporcuları tebrik ederek, alınan derecelerden son derece mutlu olduğunu söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP