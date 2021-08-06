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Haberler Spor Mekik’te kaleci Berkan imzaladı

Mekik’te kaleci Berkan imzaladı

Mekik’te kaleci Berkan imzaladı

6.8.2021

TRANSFER çalışmalarını sürdüren 3. Lig 2. Grup temsilcisi Kızılcabölükspor, teknik direktör Hasan Şermet'in raporu doğrultusunda '1' numaralı mevkiye takviye yaptı. Mekik, 3. Lig takımı Osmaniyespor'dan kaleci Berkan Tanrınıan ile sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki genç file bekçisi geçtiğimiz sezon 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor formasını 5 maçta terletti. Kızılcabölükspor forması giyeceği için çok mutlu olduğunu belirten Berkan Tanrınıan, 'Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Kızılcabölükspor forması giyeceğim için heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum' diye konuştu. Berkan, Tekirdağ altyapısında yetişti, Boluspor U-19, Tekirdağspor, Ortaköy ve Osmaniyespor formalarını giydi.

■ SEBAHATTİN ALP

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