Spor tarihimiz değişti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda paralel bar kategorisinde bronz madalya kazanarak tarih yazan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Adnan Menderes Havalimanı'na inen Ferhat'ı karşılama töreninde Vali Yardımcısı Erhan Günay, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdür Murat Eskici, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yöneticiler, sporcular ve taraftarlar hazır bulundu.



TOKYO'DA DESTAN

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, özel açıklamalarda bulundu. Tokyo'daki Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Türk spor tarihini değiştirdiğini dile getiren Sepil, "Bu olimpiyat bence amatör branşlarda tarihimizin değişeceği ilk olimpiyat oldu. Daha önce belli branşlarda başarı sağlıyorduk. Ancak bu olimpiyatlarda ilk defa cimnastikte önemli bir başarı elde ettik. Okçulukta da başarı sağladık. Bu sadece Ferhat'ın başarısı değil tüm ekibin başarısı. Tüm cimnastik ekibimiz İzmirli. Hepsi çok iyi yarıştı, finallere geldi. Ferhat gümüş madalyayı kıl payı farkla kaçırdı" yorumunu yaptı. Omuzlara alınan Ferhat Arıcan, büyük bir gurur yaşadığını dile getirdi. Türk spor tarihinde önemli bir başarı elde ettiğini belirten Arıcan, "Gerçekten inanılmaz bir gurur yaşıyorum. Bu sadece cimnastikte değil Türk spor tarihinde bir başarı oldu" dedi.



CİMNASTİKTE İLKİ BAŞARDI

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, cimnastikte bir ilki başardı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanan İzmirli sporcu, ülkemize gurur yaşattı.



'BU BİR EKİP İŞİ'

Ferhat Arıcan, "Bu başarı bir ekip işi, hep beraber başardık. Çok güzel başarılar elde ettik. Bu madalya inşallah geleceğin yeni nesillerine umut ışığı olacak. Daha da büyük başarılar kazanacağız. Bu olimpiyat madalyasıyla çığır açacağız. Bu mükemmel karşılama için herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



'O ARTIK SPOR ELÇİSİ'

FERHAT'IN başarısının sorumluklarını daha da artıracağını belirten Mehmet Sepil, "Başarının nasıl geldiğini öğrendik. Ciddi çalışma ve organizasyon meselesi. İzmir'e çok güzel tesis yapıldı. Spor Bakanlığı'nı ve Spor İl Müdürlüğü'nü kutluyorum, çok destek verdiler. Ferhat sadece cimnastikçi değil bir spor elçisi. Cimnastik tüm ülkelerin başarılı olmak istediği bir branş. Bunu yapabilmek için mental olarak iyi hazırlanmak lazım, Ferhat örnek olacak. Göztepe olarak amatör branşlarımızdan olimpiyatlara gençlerimizi göndermek en büyük misyonumuz. Amatör branşlar beni en az futbol kadar heyecanlandırıyor" dedi.