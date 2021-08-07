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Haberler Spor Abdullah Avcı’dan en gollü maç

Abdullah Avcı’dan en gollü maç

Abdullah Avcı’dan en gollü maç

7.8.2021

UEFA Avupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında en gollü maçını oynadı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'a gelen Avcı, 35 resmi maçta görev yaptı. Süper Lig, Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası olmak üzere söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Avcı, Karadeniz ekibinin başında en gollü müsabakasını Avrupa'da Molde karşısında yaşadı ama alınan skor galibiyete yetmedi.
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