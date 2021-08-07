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Haberler Spor Süleyman Karadeniz bronz peşinde

Süleyman Karadeniz bronz peşinde

Güreşte ABD’li rakibine yenilen milli sporcumuz üçüncülük maçına çıkacak

Süleyman Karadeniz bronz peşinde

7.8.2021

GÜREŞTE serbest stil 97 kiloda yarı finalde ABD'li rakibine yenilen Süleyman Karadeniz, bugün bronz madalya mücadelesi verecek. Karadeniz, ilk tur müsabakasında Özbek rakibini İbragimov'u son sayı avantajı ile (3-3) yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı. Milli sporcu çeyrek finalde Kazakistan'dan Alishe Yergali'yi 8-7 mağlup etti ve yarı finale kaldı. Karadeniz, yarı finalde ABD'li Kyle Frederick Snyder ile karşılaştı. Maçın başında rakibine bir sayı veren milli güreşçi, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Süleyman Karadeniz, Rio 2016'nın şampiyonu Snyder karşısında ikinci yarıda da etkisiz kaldı ve karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı. Milli sporcu Süleyman Karadeniz, TSİ 14.15'te üçüncü olabilmek için mindere çıkacak.

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