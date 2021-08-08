Harikasın Uğur Aktaş

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75kg'da Uğur Aktaş, sabah seansında tatamiye çıktı. Aktaş, yarı finalde İranlı Sajad Ganjzadeh'e maç 2-2 den ihtar puanıyla kaybetti ve bronz madalya ile olimpiyatları tamamladı. Milli sporcu, gruptaki ilk maçında Gürcü rakibi G. Arkania'yı 3-1 mağlup etti. Uğur Aktaş, Japon rakibi Araga karşısında 4-0 geriden gelip ipponla 4-3 yapsa da tatamiden 5-3 mağlup ayrıldı. Ancak grupta Alman rakip Horne'nun diskalifiye olması Aktaş'a yarı finalde avantaj sağladı. Gruptaki 3. ve son maçında hiçbir şeyi riske atmadan zafer için tatamiye çıkan Aktaş, Kazak sporcuyu 11-3'le mağlup ederek grupta ilk 2 sporcu arasında yer aldı. Aktaş, yarı finalde İranlı Sajad Ganjzadeh'e maç 2-2 den ihtar puanıyla kaybetti, bronz madalya kazandı.

TOKYO'DA REKOR KIRDIK

TÜRKİYE, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşıyor. 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayı boynuna taktı. Türkiye, Tokyo 2020'deki bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) geçerek tarihinin en çok madalya topladığı organizasyonu yaşadı.