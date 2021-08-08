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Haberler Spor Süleyman Karadeniz madalyasız noktaladı

Süleyman Karadeniz madalyasız noktaladı

Süleyman Karadeniz madalyasız noktaladı

8.8.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte serbest stil 97 kg'da Süleyman Karadeniz, bronz madalya maçında İtalyan Ruano'ya yenilerek olimpiyatlarda 5. oldu. Madalya için mindere çıkan Süleyman Karadeniz ilk tur müsabakasında Özbek rakibi İbragimov'u yendi. Çeyrek finalde milli sporcumuz Kazak A.Yergali'yi 8-7 yenenerek yarı finale yükseldi. 97 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz yarı finalde son olimpiyat şampiyonu ABD'li Snyder'a 5-0 kaybetti ve bronz madalya için İtalyan Ruano ile karşılaştı. Maçın son bölümünde verdiği puanlarla Süleyman Karadeniz 6-2 yenilerek olimpiyatları 5. sırada tamamladı.

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