Filede 1. Lig ateşi

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi ve Erkekler 1. Liginde 2021- 2022 sezonu grupları belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener ve kulüp temsilcileri katıldı. Ege'nin 5 temsilcisi Edremit Belediyesi Altınoluk, Fethiye Bahçeşehir Koleji, Göztepe, İzmir Özel Gelişim Koleji ve Karşıyaka A Grubu'nda yer aldı. Erkeklerde Aydın BŞB, Bigadiç Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor, Milas Belediyespor, Saint Joseph A Grubu'nda mücadele edecek.

ÜSTÜNDAĞ: ÇOK MUTLUYUZ

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Kulüplerimizin yoğun bir katılım göstererek toplantıda yer alması, bulunması bizleri çok mutlu etti. Sizlerin voleybola katkı sağlamanız, yatırım yapmanız, değer vermeniz, güzel işlere imza atmanız, var olmanız bizleri sevindiriyor. Voleybol olarak yoğun bir sezon geçiriyoruz. Karşılıklı fikir alışverişiyle voleybolu daha güzel, daha iyi yerlere getirmek gayesiyle toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi. Öte yandan Sultanlar Ligi, Efeler Ligi, erkekler ve kadınlar 1. Lig'inde fikstürler 11 Ağustos'ta, kadınlar ve erkekler 2. Ligi'nde fikstür 12 Ağustos'ta çekilecek.

KADINLAR 1. LİGİ'NDE GRUPLAR

A GRUBU: Edremit Belediye Altınoluk, Fethiye Bahçeşehir Koleji, Göztepe, İzmir Özel Gelişim Koleji, Karşıyaka, Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor, Eskişehir Sivrihisar, Fenerbahçe, İstanbul BŞB, Muratpaşa Belediyespor, Sakarya Voleybol

B GRUBU: Ankara İlbank, Çukurova Belediyespor, Gaziantep Adam Voleybol, Gaziantep Merinos, İstanbul Bahçelievler Belediyespor, İstanbul Büyükçekmece, Kalecik Belediyespor Mektebi, Kayseri Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, Mersin BŞB, Nevşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler, Vakıfbank

ERKEKLER 1. LİGİ'NDE GRUPLAR

A GRUBU: Aydın BŞB, Bigadiç Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor, Milas Belediyespor, Saint Joseph, Alanya Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa, İstanbul BŞB, Kocaeli BŞB Kağıtspor, Konya BŞB, Korkuteli Belediyespor, Kütahya Belediyespor

B GRUBU: Akkuş Belediyespor, Develi Belediyespor, Erzin Yeşilkentspor, Haliliye Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Maliye İhtisas, Niksar Belediyespor, Ürgüp Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler, TÜRŞAD

■ SERVET SARUN