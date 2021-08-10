Ademi ayrıldı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular kendilerine kulüp bulmaya başladı. Geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Kemal Ademi, yeni sezonda Khimki forması giyecek. Khimki, İsviçreli golcü için sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilen Rus ekibinin, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli de ödeyeceği kaydedildi. Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Karagümrük forması giyen Ademi, Süper Lig'de 14 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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