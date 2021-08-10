Ademi ayrıldı

F.Bahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Ademi, Khimki’ye gitti

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular kendilerine kulüp bulmaya başladı. Geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Kemal Ademi, yeni sezonda Khimki forması giyecek. Khimki, İsviçreli golcü için sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilen Rus ekibinin, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli de ödeyeceği kaydedildi. Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Karagümrük forması giyen Ademi, Süper Lig'de 14 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.