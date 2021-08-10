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Başpehlivan Ali Gürbüz

Balıkesir’de ‘Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ anısına bu sene 61.’si gerçekleştirilen ve büyük mücadelelere sahne olan Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

Başpehlivan Ali Gürbüz

10.8.2021

Balıkesir'de Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61.'si düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu. Karesi'nin kırsal Kurtdere Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen 61. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'nde 71 başpehlivan arasından finale çıkan Yusuf Can Zeybek son güreşte Ali Gürbüz'e yenildi.



HEDEF KIRKPINAR'DA ALTIN KEMER
Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda mücadeleler gerçekleştirildi. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti. Güreşlerin ikinci gününde de mücadeleler kıyasıya sürerken, son günde ise başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Final mücadelesinde rakibini yere seren Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Gürbüz, "2019 ve 2021'de Kırkpınar'da başpehlivan oldum. Kurtdere'de de ilk sıradayım. Şimdi hedef altın kemer" dedi.

ERDOĞAN: AYNEN DEVAM
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kurtdere Güreşleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, "Türkiye'nin her yerinde başta güreşler olmak üzere tüm geleneksel sporların gelişmesine destek olacağız. Olimpiyatlarda etnik sporlarla başarı kazanmaya devam edeceğiz. Geleneksel sporlar ile ülke kimliğini kültürünü koruyup yaymaya devam edeceğiz" dedi.

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