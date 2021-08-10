Somaspor’da yeni transferlere alkış

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da moralli sürdürüyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemur yönetiminde yoğun tempoda hazırlanan siyah-beyazlılar, kampta iki hazırlık maçı oynadı. Somaspor, ilk hazırlık maçını 3. Lig ekiplerinden İskenderun FK ile oynadı. Tüm oyuncuların süre aldığı karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Somaspor'un golünü Melih Şencan kaydetti. Siyah İnciler, kamptaki ikinci maçını 2. Lig Beyaz grup takımlarından Ankara Demirspor ile yaptı. Somaspor, karşılaşmayı Özcan Aydın ve Enes Bakal'ın golleriyle 2-1 kazandı. Takımdan memnun olduğunu söyleyen Basatemur, "Seyir zevki yüksek bir takım izlettirmek istiyoruz" diye konuştu.

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