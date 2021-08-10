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Haberler Spor Somaspor’da yeni transferlere alkış

Somaspor’da yeni transferlere alkış

Somaspor’da yeni transferlere alkış

10.8.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da moralli sürdürüyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemur yönetiminde yoğun tempoda hazırlanan siyah-beyazlılar, kampta iki hazırlık maçı oynadı. Somaspor, ilk hazırlık maçını 3. Lig ekiplerinden İskenderun FK ile oynadı. Tüm oyuncuların süre aldığı karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Somaspor'un golünü Melih Şencan kaydetti. Siyah İnciler, kamptaki ikinci maçını 2. Lig Beyaz grup takımlarından Ankara Demirspor ile yaptı. Somaspor, karşılaşmayı Özcan Aydın ve Enes Bakal'ın golleriyle 2-1 kazandı. Takımdan memnun olduğunu söyleyen Basatemur, "Seyir zevki yüksek bir takım izlettirmek istiyoruz" diye konuştu.
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