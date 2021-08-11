Altay’ın hedefi Avrupa Ligi

Tecrübeli teknik adam iddialı konuşarak "Altay, yıllardır bu ilgde mücadele etmiş, sempati kazanmış bir takım. Bu sezon fark yaratacağız” diye konuştu

Süper Lig'de ilk sezonuna cumartesi günü İzmir'de Kayserispor ile oynayacağı maçla girmeye hazırlanan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli iddialı açıklamalarda bulundu. Alt ligden gelen takımların ilk yıllarında kümede kalma hedefiyle sezona başladığını dile getiren Mustafa Denizli, "Altay için böyle bir hedef olmaz. Altay yıllardır bu ligde mücadele etmiş, sempati toplamış bir ekip. Altay'ın daha evvel benim zamanımda oynadığı Avrupa Kupası maçları vardır, bu sezon da hedef orasıdır. Öncelikle hedef tutunmak değil, bu ligde fark yaratmaktır. Bunu yaratmak için çalışacağız" dedi.



ALSANCAK STADI EVİM SAYILIR

İsminin verilmesinin gündemde olduğu Alsancak Stadyumu'nda gençliğinin geçtiğini söyleyen Denizli, "Evim demekten daha doğal bir şey olamaz. O dönem Süper Lig'de 5 İzmir takımı vardı. Hepsinin tesisi vardı. Altay'ın evi hep Alsancak oldu. O yüzden Altay'la özdeşleşmiş bir stadyum. Açılacağı tarihi dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu. Bu sezon Göztepe ile Süper Lig'de yeniden buluştuklarını belirten Denizli, "Altay-Göztepe maçlarının keyfi çok farklıdır" dedi.



BURAK HAKERLER