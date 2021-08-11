Bodrumspor’da Orhan Aktaş gitti

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrumspor, gurbetçi sol bek Orhan Aktaş'la yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Orhan Aktaş'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Manisa FK'dan transfer edilen 26 yaşındaki savunmacı geçen sezon 25 maçta 1 gol kaydetti. Ege temsilcisi daha önce de Ozan Sol, Emirhan Subas, Oğuzhan Türk ve Batuhan Ayvaz ile yollarını ayırmıştı. Bodrumspor son olarak da kadrosuna Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan sağ kanat Harun Kavaklıdere ile orta saha oyuncusu Sergen Yatağın'ı katmıştı.

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