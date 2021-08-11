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Haberler Spor Manisa’da Karaköy sezonu törenle açtı

Manisa’da Karaköy sezonu törenle açtı

Manisa’da Karaköy sezonu törenle açtı

11.8.2021

Manisa Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Karaköyspor Futbol Kulübü, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yeni sezonu açtı. Kulüp başkanı Osman Yıldırım, başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirtti. Yıldırım, "Biz büyük bir aileyiz. Çok kaliteli ekibimiz var. Camiamız muhakkak şampiyon olmak istiyor. Başarılı olmak için de bizler gerekli desteği her zaman yapacağız. Sporda centilmenlik çok önemli. Önemli olan yarınlarımıza ve gençliğimize yatırım yapmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek. Başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum. İnşallah şampiyon olup takımımızı hak ettiği yerlere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK
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