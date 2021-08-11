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Haberler Spor Nazilli Belediye’de 3 oyuncu yolcu

Nazilli Belediye’de 3 oyuncu yolcu

Nazilli Belediye’de 3 oyuncu yolcu

11.8.2021

TFF İkinci Lig'de sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Nazilli Belediyespor, 3 isimden kulüp bulmalarını istedi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Kadir Kar'ın raporu doğrultusunda performansları yetersiz bulunan Kaan Akman, Oğuzhan Yıldırım ve Burak Evren'i kamp kadrosundan çıkarttı. Genç oyuncuların kiralık gönderilmesi bekleniyor. Teknik adam Kadir Kar, genç ve dinamik bir ekip yarattıklarını belirterek, "İyi bir kadro kurduk. Yeni transferlerimiz çabuk uyum sağladı. Çalışmalarımızın karşılığını bu sezon da almak istiyoruz. Nazilli Belediyespor'un hedefi hep zirvedir" şeklinde konuştu.
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