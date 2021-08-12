Kızılcabölükspor’da gözler kombinelerde

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Kızılcabölükspor'un kasasına kombine bilet satışlarından 250 bin lira girecek. Yeni sezon için 500 kombine bilet bastıran yönetim, biletlerin yarısından fazlasını şimdiden sattı. Başkan Osman Duran ile basın sözcüsü Ahmet İlem, öncelikle Kızılcabölüklü işadamlarını ziyaret ederek, daha fazla kombine bilet satmayı başardı. Kızılcabölükspor'un Onursal Başkanı ve ana sponsoru Gamateks Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Osman Aydınlı'ya teşekkür plaketini kulüp başkanı Osman Duran takdim etti. Aydınlı, kombine kartlarından çok sayıda alarak kulübe bir destekte daha bulundu. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu da kulübe katkı sağladı.

■ SEBAHATTİN ALP