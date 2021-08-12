Molde Trabzonspor I CANLI ANLATIM

Trabzon'da rakibi ile 3-3 berabere kalan Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, Norveç'te alacağı skorla tur biletini cebine koymak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan maç kadrosunda yer almıyor. İki takımın da 11'leri belli oldu. Molde-Trabzonspor mücadelesi başladı.