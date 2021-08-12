  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Molde Trabzonspor I CANLI ANLATIM

Molde Trabzonspor I CANLI ANLATIM

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Molde ile kozlarını paylaşıyor.

Molde Trabzonspor I CANLI ANLATIM

12.08.2021, 19:49 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021, 20:55

Trabzon'da rakibi ile 3-3 berabere kalan Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, Norveç'te alacağı skorla tur biletini cebine koymak istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan maç kadrosunda yer almıyor. İki takımın da 11'leri belli oldu. Molde-Trabzonspor mücadelesi başladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Molde Trabzonspor I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.