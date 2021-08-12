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Sultanlar hazır kıta

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek 15 kişilik kadromuz belli oldu

Sultanlar hazır kıta

12.8.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği 15 kişilik kadrosu belli oldu. Federasyon, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Hırvatistan'ın ev sahipliği yapacağı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 15 kişilik sporcu kadrosunu açıkladı. 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvada ayyıldızlı formayı giyecek olan 15 kişilik kadro, şu isimlerden oluşuyor: Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.
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