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Üçte üç olsun

Galatasaray, bugün St. Johnstone’a konuk olacak. Trabzonspor; Molde ile dışarda, Sivas ise Dinamo Batum ile evinde oynayacak

Üçte üç olsun

12.8.2021

Galatasaray, Trabzon ve Sivas bugün Avrupa'da önemli sınavlara çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 3. Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında İskoçya temsilcisi St. Johnstone'a konuk olacak. TSİ 21.00'de başlayacak maç McDiarmid Park'ta oynanacak. İlk maçta kırmızı kart gören Muslera'nın yanı sıra yeni transfer Cicaldau ve Falcao kadroda yer almıyor. Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında Molde FK ile deplasmanda Aker Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maç 3-3 eşitlikle bitti. Sivas ise Konferans Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Gürcistan ekibi Dinamo Batum'u ağırlıyor.
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