Tekvandocular A Spor’daydı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber dün A Spor canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Madalyanın çok büyük motivasyon sağladığını belirten Reçber, "Bu madalya Paris'te yapılacak olimpiyatlar için de iyi puan verdi. Bundan sonra çıkış olur ancak iniş olmaz. Orada altın madalya hedefliyorum" dedi. Hatice Kübra İlgün ise "Heyecandan ayaklarım titriyordu. İlk iki maçta iyi değildim. Olimpiyatlara gitmeden önce sürekli Türk bayrağı ile tur atmayı düşlüyordum. Madalya ile döndüğüm için mutluyum, gururluyum" şeklinde konuştu.

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