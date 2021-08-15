Park görevlisi Ufuk maratonda rakipsiz

İzmir Kültürpark'ta yeşil alanların bakımıyla ilgilenen Ufuk Arda, 4 yıldır maratonda önemli dereceler elde etti. Kültürpark'ta çim alanların bakımını ve temizliğini yapan Ufuk Arda, geçen yıl 15. Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda erkekler 10 kilometrede birinci olup Maraton İzmir'de ise erkekler 42 kilometrede Türk atletler arasında en iyi dereceyi elde etti. Arda, Balıkesir BŞB, Marmara Adalar Belediyesi ve Marmara Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği Avşa Yarı Maratonu'nu da birinci sırada tamamladı. Arda, koşmanın kendisi için tam bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.