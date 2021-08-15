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Uşakspor sil baştan

TFF 2. Lig’de mücadele edecek Ege ekibi, yollarını ayırdığı 15 futbolcunun yerini 15 oyuncu transfer ederek doldurdu

Uşakspor sil baştan

15.8.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Uşakspor'da yeni sezon öncesi kadro baştan aşağı yenilendi. Geçen sezondan kalan 15 oyuncusuyla vedalaşan Aşigolar, yerlerini yine 15 futbolcu ile doldurdu. Ege temsilcisi, Lotte'den Sertan Yiğenoğlu, Adanaspor'dan Canberk Dilaver ile Ömer Çiçek, Ç.Rizespor'dan Emir Dede, Etar'dan Erol Alkan, Menemenspor'dan Berkay Samancı, Akhisarspor'dan Onurcan Güler, Bodrumspor'dan Emre Can Coşkun, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat, Viktoria Köln'den Enes Tubluk, Giresunspor'oan Yasin Ozan, İstanbulspor'dan Umut Kaya, Tbu-Bra'dan Murad Han Gönen, Manisa FK'dan Tayyib Kanarya ve Kızılcabölükspor'dan da Alperen Kahraman'ı kadrosuna kattı.

ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPILDI
BAŞKAN Hikmet Kahraman gidenlerin yerlerini doldurduklarını çok iyi transferler yaptıklarını söyledi.
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