Bergama’da imzalar sürüyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Bergama Belediyespor, Erbaaspor'dan forvet Yunus Ünsal'ı da renklerine bağladı. Kırmızı- lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Yunus, kariyerinde daha önce Muğlaspor, Bayburt Özel İdare, Kozan Bld ve Nazilli Bld formalarını da giydi. Yeni takımında başarılı bir sezon geçireceğini belirten Yunus Ünsal, "Bergama Belediyespor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Hedefe ulaşabilmek için büyük bir mücadele vereceğim" ifadelerini kullandı.

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