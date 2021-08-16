Denizli’de bir ilk

Pamukkale Yağlı Güreşleri, bu kez şehir merkezinde Atatürk Stadı’nda yapılacak

Birçok ilke imza atan Pamukkale Belediyesi, bu özelliğini spor konusunda da ortaya koydu. Bugüne kadar Denizli şehir merkezinde hiç yapılmayan yağlı pehlivan güreşleri Pamukkale Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilecek. Yağlı güreşin şampiyon pehlivanları 22 Ağustos 2021 Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda Pamukkale Yağlı Güreşlerinde rakiplerini yenip mutlu sona ulaşmak için mücadele verecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemer kazanan şampiyon başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de aralarında bulunduğu 500 pehlivan er meydanına çıkacak. Saat 10.00'da başlayacak olan "Pamukkale Yağlı Güreşleri" heyecanı gün boyu sürecek.