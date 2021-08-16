Madalya istiyoruz

27 yaşındaki yıldızı, Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndan yurda derece ile döneceklerini ifade etti. Olimpiyatlarda, Türk halkının maçlarına yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Meliha İsmailoğlu, “Bizim beklemediğimiz kadar ilgi oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi son derece iddialı konuştu. Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos-4 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başarılı oyuncu Meliha İsmailoğlu, gözünü madalyaya dikti. Son Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduklarını hatırlatan İsmailoğlu, "En kötü ihtimalle bu önemli başarıyı tekrarlasak bile bizim için büyük başarı olacak. Madalyayı almak istiyoruz" dedi.



BİZİM İCİN UNUTULMAZ

2020 Tokyo Olimpiyatlarındaki deneyimlerini aktaran İsmailoğlu, "Birçok ünlü tenisçi, basketbolcu vardı. Onları da gördü. Onlarla aynı yerde yemek yedik. Bizim için unutamayacağımız bir hatıra oldu" şeklinde konuştu. İsmailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Olimpiyattan sonra bütün takım çok üzüldü. Bizim için şu an yeni bir sayfa açılıyor. Son bir turnuva kaldı. Orada da çok büyük bir sorumluluğumuz var" dedi.